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НХЛ

Российский хоккеист Овчинников подписал контракт новичка с "Торонто"

Соглашение рассчитано на три года, начиная с нынешнего сезона

ТАСС, 18 февраля. Российский нападающий Дмитрий Овчинников подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на три года, начиная с сезона-2021/22. Хоккеист присоединится к "Торонто" сразу после утверждения его разрешения на работу в Канаде.

Овчинникову 19 лет, в 2020 году на драфте НХЛ он был выбран "Торонто" в пятом раунде под общим 137-м номером. Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" расторг контракт с нападающим. В сезоне-2021/22 Овчинников набрал четыре очка (одна шайба + три передачи). В ноябре 2021 года он вызывался в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Германии.

"Торонто" занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона, на счету команды 67 очков в 47 матчах. Следующим соперником команды по регулярному чемпионату станет "Сент-Луис". Матч состоится 20 февраля.

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