Во Владивостоке прошел ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Ежегодный ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run, который в субботу прошел во Владивостоке по льду бухты Новик острова Русского, собрал около 1 300 участников из 30 регионов России и еще восьми стран, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Седьмой ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run стартовал в дальневосточной столице в субботу, 19 февраля. "Десятикилометровку" вместе c участниками пробежал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Мероприятие объединило спортсменов из 30 регионов России и восьми стран", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе полумарфона, всего в забеге приняли участие 1 300 человек из России, а также Англии, Австралии, Аргентины, Испании, Республики Маврикий, Республики Корея, Японии и Франции. Победу на самой длинной дистанции 21,1 км среди мужчин одержал Евгений Бушков из Владивостока, уже не первый раз становившийся призером ледового полумарафона. Среди женщин первой финишировала Лидия Жукова.

В полумарафоне были представлены дистанции в пять, 10 и 21,1 км. Дети могли выбрать для себя отрезки в 500 метров и один км. На площадке мероприятия для гостей и спортсменов предлагался горячий чай и плов, была установлена фотозона. Безопасность на льду обеспечивали приморские спасатели.

Общий призовой фонд, который разделили победители всех дистанций, составил 300 000 рублей. Также все участники получили медали. Погода в субботу способствовала комфортному зимнему бегу: температура воздуха около минус 5 градусов, солнечно при небольшом и слабом ветре.