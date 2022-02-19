Экипаж бобслеиста Гайтюкевича идет седьмым после двух попыток в четверках на Олимпиаде

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российский экипаж бобслеистов Романа Гайтюкевича, Михаила Мордасова, Павла Травкина и Алексея Лаптева после двух попыток занимает седьмое место в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в Пекине.

Лидером является германский экипаж Франческо Фридриха (1 минута 57,00 секунды). Второе место занимает экипаж немца Йоханнеса Лохнера (+0,03 секунды), на третьем месте расположился канадский экипаж Джастина Криппса (+0,38). Отставание экипажа Гайтюкевича от лидера составляет 0,78 секунды. Экипаж россиян в составе Максима Андрианова, Алексея Зайцева, Владислава Жаровцева и Дмитрия Лопина занимает восьмую позицию (+1,12).

Медали среди бобслеистов в заездах четверок будут разыграны 20 февраля после третьей и четвертой попыток.