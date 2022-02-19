Лаптев: экипаж Гайтюкевича продолжит бороться за олимпийские награды в бобах-четверках

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российскому экипажу Ростислава Гайтюкевича по силам сократить отрыв в 0,4 секунды от третьего места в олимпийском турнире бобов-четверок и побороться за медали. Такое мнение журналистам высказал разгоняющий Алексей Лаптев.

"Пока мы сами не понимаем, что происходит, - признался Лаптев. - Первый заезд достаточно неплохой получился, во втором пока не поняли сами, что случилось. Несмотря ни на что, настроение у команды хорошее. Я думаю, в старте будем еще прибавлять".

"Настрой хороший, боевой, и мы намерены драться до последнего. В принципе, к самим себе, по большому счету, претензий быть не может, по факту мы сделали все хорошо. Я думаю, завтра сможем еще добавить и показать более лучший старт. Четыре десятых отставания от третьего места на этой трассе вполне можно отыграть, нужно просто быстро стартовать и не допустить ошибок", - добавил разгоняющий.

Лаптев сказал, что команда усилилась после того, как в нее влился Михаил Мордасов, пропустивший первую половину Олимпиады из-за коронавируса. "Настроение сразу поднялось у всех, это можно сказать и о сплоченности с настроем. Психологически стало легче, потому что Миша обладает большим опытом", - сказал разгоняющий.

Пилот Гайтюкевич вместе с разгоняющими Лаптевым, Михаилом Мордасовым и Павлом Травкиным после первых двух заездов занимает седьмое место и отстает от идущего третьим канадского экипажа Джастина Криппса на 0,4 секунды. Медали среди бобслеистов в заездах четверок будут разыграны 20 февраля после третьей и четвертой попыток.

Лидером соревнований является германский экипаж Франческо Фридриха (1 минута 57,00 секунды), второе место занимает экипаж немца Йоханнеса Лохнера (+0,03 секунды), на третьем месте расположился экипаж Криппса (+0,38). Отставание экипажа Гайтюкевича от лидера составляет 0,78 секунды. Экипаж россиян в составе Максима Андрианова, Алексея Зайцева, Владислава Жаровцева и Дмитрия Лопина занимает восьмую позицию (+1,12).