Дистанцию мужского лыжного марафона на Олимпиаде сократили до 30 км

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Дистанция мужского лыжного марафона на Олимпийских играх в Пекине сокращена с 50 км до 30 км из-за погодных условий. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Олег Перевозчиков.

"Дистанция из-за погоды сокращена до 30 км", - сказал Перевозчиков.

Старт гонки был запланирован на субботу на 9:00 мск, но был перенесен на 10:00 мск.

В гонке выступят россияне Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Денис Спицов и Александр Большунов. Спортсмены пробегут дистанцию свободным стилем.