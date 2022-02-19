Российские пары провели заключительную тренировку перед произвольной программой Олимпиады

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы, выступающие в соревнованиях спортивных пар, провели заключительную тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине. Об этом корреспондент ТАСС сообщает с места событий.

Первыми из россиян на лед в произвольной программе с 13-м стартовым номером выйдут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (16:21 мск), сразу вслед за ними выступят чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов (16:29 мск), 15-ми представят программу Евгения Тарасова и Владимир Морозов (16:37 мск). Завершат программу олимпийских соревнований фигуристов китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (16:45 мск).

Китайская пара установила в короткой программе новый мировой рекорд (84,41 балла). Всего 0,16 балла ей уступили Тарасова и Морозов, третьими идут россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76). Еще одна пара из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили за свой прокат 78,59 балла и занимают четвертое место.