В МОК отреагировали на сокращение дистанции лыжного марафона на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Организаторы зимних Олимпийских игр не могут повлиять на снег или ветер, что придает уникальности этим соревнованием. Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава координационной комиссии Игр Хуан Антонио Самаранч - младший.

"Конечно, мы сталкивались с проблемами, связанными с погодой, что мы можем наблюдать и сегодня. Мы перенесли командное соревнование в горнолыжном спорте и скорректировали 50-километровую лыжную гонку. Но, коллеги, надо понимать, что это зимние Игры, и мы не можем бороться с зимой, снегом и ветром. Мы должны отмечать тот факт, что зима привносит в спорт то разнообразие, которого нет в летних Играх или пляжных Играх", - сказал Самаранч-младший.

В субботу дистанция мужского лыжного марафона была сокращена с 50 до 30 км, начало гонки было перенесена на час в связи с морозом и сильным ветром. В гонке должен принять участие двукратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов.