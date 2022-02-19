Быков: системная игра в защите позволила сборной России по хоккею добиться результата

ТАСС, 19 февраля. Бывший главный тренер мужской сборной России по хоккею Вячеслав Быков отметил работу тренерского штаба национальной команды и назвал плотную и системную игру в обороне главным преимуществом сборной на Олимпиаде в Пекине. Комментарий Быкова приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Вся страна смотрела, переживала, получилось нервно, но с успехом и удачей, довели игру до буллитов, потому что перед нами был достойный соперник. Нужно отдать должное шведской сборной, очень сильный соперник, нашим пришлось выжать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Шведы сильны, обучены, талантливы, но тем ценнее наша победа, ребята молодцы, выстояли. Нужно отметить работу тренерского штаба, они выжимают максимум из наших ребят, особенно сконцентрировались на работе в обороне", - сказал Быков.

"Мы плотно и системно играем в защите и добиваемся результата. Финал - это апогей, сейчас порадовались, но все мысли о том, как восстановиться, подготовиться. Финскую сборную мы знаем, многие играют в нашем чемпионате. У наших ребят хватит эмоций, чтобы выйти на финал с хорошими амбициями и большим желанием, это придаст нашим ребятам сил", - добавил специалист.

Сборная России вышла в финал олимпийского турнира, победив в полуфинале шведскую команду в серии буллитов (2:1). В финале россияне встретятся с финнами, игра пройдет в заключительный день Олимпийских игр - 20 февраля. Матч начнется в 07:10 мск.