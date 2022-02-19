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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер финских хоккеистов не считает финал с россиянами самой важной игрой в своей жизни

Решающий матч на Олимпийских играх пройдет в воскресенье

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Излишне серьезное отношение сборной Финляндии по хоккею к финальному матчу олимпийского турнира против команды России приведет финнов к поражению. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен.

"Ожидаю, что мы покажем здесь лучшую свою игру на турнире, если мы хотим выиграть Олимпиаду, и это наша цель. Я бы не стал говорить, что это самая важная игра в моей жизни, так как, выиграем мы или проиграем, жизнь все равно идет. Если будем думать об этом слишком серьезно, то проиграем", - сказал Ялонен.

Финальный матч между сборными России и Финляндии состоится 20 февраля, начало в 07:10 мск.

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