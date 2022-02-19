Фетисов: исход олимпийского финала будет иметь решающее значение для российского хоккея

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Исход финального матча олимпийского турнира между сборными России и Финляндии будет носить определяющее значение для будущего отечественного хоккея. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

"С финнами мы плохо играем в последнее время. У них, быть может, более сбалансированная команда, они очень активно играют, оказывая давление на команду соперника. Поэтому надо хорошо двигаться, чтобы не попасть под этот пресс. В целом я уже говорил, что у финнов мотивации будет более чем достаточно, насколько я помню, команда ни разу не выигрывала Олимпийские игры", - сказал Фетисов.

"Можно сказать, [исход матча носит] определяющий характер - не в плане победы или поражения, а в плане дальнейших решений по развитию хоккея в нашей стране", - добавил собеседник агентства.

В пятницу сборная России в полуфинале обыграла команду Швеции в серии буллитов. Финальная встреча пройдет 20 февраля и начнется в 07:10 мск.