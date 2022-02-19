Лыжник Большунов выиграл золото в масс-старте на Олимпиаде. Якимушкин завоевал серебро

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.
Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин (отставание - 5,5 секунды), третьим финишировал норвежец Симен Крюгер (+7,0). Россиянин Артем Мальцев занял четвертое место (+10,7), Денис Спицов стал шестым (+26,2), пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо сошел с дистанции на третьем круге.
Большунов завоевал пятую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее он выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.
Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего в его активе девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.
25-летний Якимушкин, который также представляет общество "Динамо", завоевал первую олимпийскую медаль. Он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете.
Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине. Российские спортсмены завоевали шесть золотых, десять серебряных и 13 бронзовых медалей. Лидером является команда Норвегии (15-8-12), второе место занимают немцы (10-7-5), третьими идут американцы (8-9-6). По общему количеству наград российские спортсмены занимают второе место (29), уступая норвежцам (35).
Ни гонки без медалей
Российские лыжники завоевали медали во всех гонках на Олимпиаде в Пекине. Помимо успехов Большунова и Якимушкина, Спицов завоевал серебряную медаль в скиатлоне, Александр Терентьев стал третьим в спринте. Он же в паре с Большуновым выиграл бронзу в командном спринте.
Большунов стал вторым лыжником, который выиграл золотые медали Олимпиады в гонке на 30 км и в масс-старте. Первому это удалось сделать советскому лыжнику Николаю Зимятову в 1980 году. Победивший на этих двух дистанциях в рамках одного турнира получает неофициальное звание "короля лыж".
Программа соревнований в лыжном спорте на Олимпиаде в Пекине завершится женским масс-стартом на 30 км свободным стилем, который состоится 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|15
|8
|12
|35
|2
|Германия
|10
|7
|5
|22
|3
|США
|8
|9
|6
|23
|4
|Китай
|8
|4
|2
|14
|5
|Швеция
|7
|5
|4
|16
|5
|Нидерланды
|7
|5
|4
|16
|7
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|8
|Россия
|6
|10
|13
|29
|9
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|10
|Франция
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|7
|13
|24
|12
|Япония
|3
|5
|9
|17
|13
|Италия
|2
|7
|7
|16
|14
|Южная Корея
|2
|5
|2
|9
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Новая Зеландия
|2
|1
|0
|3
|17
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|18
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|22
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|23
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|24
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Украина
|0
|1
|0
|1
|26
|Польша
|0
|0
|1
|1
|26
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|26
|Эстония
|0
|0
|1
|1