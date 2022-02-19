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Олимпиада-2022 в Пекине
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Лыжник Большунов выиграл золото в масс-старте на Олимпиаде. Якимушкин завоевал серебро

Золотая медаль стала третьей для Большунова на Играх в Пекине
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Описание
Александр Большунов
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
Симен Крюгер и Йоханнес Клебо
© Станислав Красильников/ТАСС
Артем Мальцев (слева)
© Станислав Красильников/ТАСС
Александр Большунов, Иван Якимушкин и Симен Крюгер
© Станислав Красильников/ТАСС
Александр Большунов
© Станислав Красильников/ТАСС
Александр Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Станислав Красильников/ТАСС
Иван Якимушкин
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.

Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин (отставание - 5,5 секунды), третьим финишировал норвежец Симен Крюгер (+7,0). Россиянин Артем Мальцев занял четвертое место (+10,7), Денис Спицов стал шестым (+26,2), пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо сошел с дистанции на третьем круге.

Большунов завоевал пятую медаль на Олимпиаде в Пекине, ранее он выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего в его активе девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

25-летний Якимушкин, который также представляет общество "Динамо", завоевал первую олимпийскую медаль. Он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете.

Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине. Российские спортсмены завоевали шесть золотых, десять серебряных и 13 бронзовых медалей. Лидером является команда Норвегии (15-8-12), второе место занимают немцы (10-7-5), третьими идут американцы (8-9-6). По общему количеству наград российские спортсмены занимают второе место (29), уступая норвежцам (35).

Ни гонки без медалей

Российские лыжники завоевали медали во всех гонках на Олимпиаде в Пекине. Помимо успехов Большунова и Якимушкина, Спицов завоевал серебряную медаль в скиатлоне, Александр Терентьев стал третьим в спринте. Он же в паре с Большуновым выиграл бронзу в командном спринте.

Большунов стал вторым лыжником, который выиграл золотые медали Олимпиады в гонке на 30 км и в масс-старте. Первому это удалось сделать советскому лыжнику Николаю Зимятову в 1980 году. Победивший на этих двух дистанциях в рамках одного турнира получает неофициальное звание "короля лыж".

Программа соревнований в лыжном спорте на Олимпиаде в Пекине завершится женским масс-стартом на 30 км свободным стилем, который состоится 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1581235
2Германия107522
3США89623
4Китай84214
5Швеция75416
5Нидерланды75416
7Швейцария72514
8Россия6101329
9Австрия67417
10Франция57214
11Канада471324
12Япония35917
13Италия27716
14Южная Корея2529
15Словения2327
16Новая Зеландия2103
17Финляндия1236
18Австралия1214
19Венгрия1023
20Бельгия1012
20Чехия1012
22Словакия1001
23Белоруссия0202
24Испания0101
24Украина0101
26Польша0011
26Латвия0011
26Эстония0011

 

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Большунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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