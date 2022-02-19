Финский хоккеист Хартикайнен надеется, что Уфа будет поддерживать его в финале Олимпиады

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной Финляндии и "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнен выразил надежду, что в Уфе, где базируется его клуб, все же будут болеть за него в финальном матче олимпийского хоккейного турнира против команды России. Об этом он рассказал журналистам.

"Конечно, я бы очень надеялся на то, если бы в Уфе поддержали меня и мою команду. Хотя понимаю, что там больше будут болеть за Россию", - сказал Хартикайнен.

Финал Олимпиады в Пекине состоится 20 февраля, начало - в 07:10 мск. За "Салават Юлаев" также выступают форварды финской сборной Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и вратарь Юха Метсола.

"Это будет большой день для финского хоккея, очень волнительно. Мы прошли большой путь для этого, и я думаю, что игра будет близка к ничейной. Все в Финляндии будут находиться с нами в этот момент. Конечно, все проснутся рано, чтобы посмотреть", - добавил он.