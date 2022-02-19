Первый тренер Большунова назвал сильным и достойным его выступление в масс-старте на Играх

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине, выступил сильно и достойно в соперничестве с норвежскими спортсменами. Такое мнение ТАСС высказал первый тренер лыжника из Брянской области Николай Нехитров.

"Самое положительное впечатление от выступления Александра, он выступил очень сильно, достойно держался. Надо отметить подготовку норвежцев, она у них очень хорошая", - сказал Нехитров.

Второе место в масс-старте занял россиянин Иван Якимушкин. Третьим финишировал норвежец Симен Крюгер. Эта золотая награда стала третьей для Большунова на Олимпиаде в Пекине.

Большунов является уроженцем села Подывотье Севского района Брянской области. В составе сборной он представляет Архангельскую область.