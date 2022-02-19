Бородавко назвал величайшим достижением три золотые награды Большунова на Олимпиаде

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов достиг величайшего результата, став трехкратным олимпийским чемпионом в Пекине и получив неофициальное звание "короля лыж". Такое мнение ТАСС по телефону высказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

"Были тревоги, поскольку старт сократили с 50 км до 28,4 км, что давало преимущество норвежским лыжникам, в частности [Йоханнесу] Клебо, - сказал Бородавко. - Не оправдались эти ожидания (Клебо сошел с дистанции в гонке - прим. ТАСС). Александр в своем прекрасном стиле выиграл эту гонку, был просто великолепный старт, стал трехкратным олимпийским чемпионом, получил неофициальное звание "короля лыж".

"Меня радует победа Александра, его достижение. Учитывая то, что ему пришлось пройти в этом году, величайшее достижение", - добавил Бородавко.

В субботу Большунов выиграл масс-старт, ранее на Олимпиаде в Пекине он победил в скиатлоне и эстафете.

Неофициальным "королем лыж" называют спортсмена, который смог победить на дистанциях 30 км и 50 км в рамках одного турнира.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего в его активе девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.