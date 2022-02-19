Крянин заявил, что горд жить в одно время с лыжником Большуновым

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин гордится тем, что является современником трехкратного олимпийского чемпиона 2022 года лыжника Александра Большунова. Об этом Крянин сообщил ТАСС.

"Думаю, эти 30 км в связи с погодными условиями примерно то же самое, что и полтинник, - сказал Крянин. - Радует, что Александр добился своего - теперь он неофициальный "король лыж" (звание для спортсмена, который смог победить на дистанции 30 км и в марафоне на одном турнире - прим. ТАСС)! У нас появилась звездочка, которая при определенных обстоятельствах еще может завоевывать и завоевывать [медали]. Да, нужно тренироваться и еще раз тренироваться, но Саше этого не занимать".

"Якимушкин тоже показал суперрезультат. Надеялись, что и Мальцев будет в тройке, но где-то немного не повезло. А было бы здорово - три первых места, повторение [Олимпиады в] Сочи, так было бы вообще шикарно", - добавил собеседник агентства.

"Верили во всех ребят, а сложилось так, как сложилось. Были сложные погодные условия - приходилось бороться не только с трассой и соперниками, но еще и с погодой. Думаю, наши ребята в таких условиях выросли и для них это не было проблемой - по морозу они бегать умеют, не в тепличных условиях выросли", - продолжил Крянин.

"Я горжусь, что мы знакомы! Горжусь, что у нас есть в команде такой спортсмен и я живу в одно время с ним", - резюмировал Крянин.

Большунов в субботу завоевал третье золото на Играх в Пекине, выиграв масс-старт. Дистанция гонки из-за погодных условий была сокращена с 50 до 28,4 км, а ее старт был перенесен с 9:00 мск на час позже. Ранее 25-летний лыжник стал олимпийским чемпионом в скиатлоне и эстафете. Второе место в марафоне занял россиянин Иван Якимушкин. Тройку лучших замкнул норвежец Симен Крюгер, четвертым финишировал еще один представитель России Артем Мальцев.