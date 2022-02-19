Тихонов: Большунов должен быть знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов должен стать знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

"До слез довели, до слез счастья. Я наблюдал много лыжных гонок, [Вячеслава] Веденина в Саппоро, в Гренобле, где он был вторым на 50 километров, кого я только не наблюдал за мои годы. Ребята - красавцы сегодня. Саша должен быть знаменосцем - все, что можно сказать, - отметил Тихонов.

В субботу Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине, второе место занял россиянин Иван Якимушкин, третьим финишировал норвежец Симен Крюгер. Эта золотая награда стала третьей для Большунова на Олимпиаде в Пекине.

"Никакого сюрприза, парни все время в голове лыжного спорта", - добавил собеседник агентства.

Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км, а время старта было перенесено на более поздний срок.