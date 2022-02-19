Олимпийская чемпионка фигуристка Щербакова заявила, что не готова заканчивать карьеру

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова не готова завершать карьеру. Об этом спортсменка рассказала в интервью Первому каналу.

"Я не люблю загадывать вперед и обещать, но могу сказать, что не готова заканчивать с фигурным катанием, буду дальше продолжать тренироваться, а дальше посмотрим", - сказала Щербакова.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, второй стала еще одна россиянка, Александра Трусова, бронзовым призером - японка Каори Сакамото. Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой.

Щербаковой 17 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе и представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Фигуристка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.