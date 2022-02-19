{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка фигуристка Щербакова заявила, что не готова заканчивать карьеру

В четверг россиянка стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании
Анна Щербакова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова не готова завершать карьеру. Об этом спортсменка рассказала в интервью Первому каналу.

"Я не люблю загадывать вперед и обещать, но могу сказать, что не готова заканчивать с фигурным катанием, буду дальше продолжать тренироваться, а дальше посмотрим", - сказала Щербакова.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, второй стала еще одна россиянка, Александра Трусова, бронзовым призером - японка Каори Сакамото. Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой.

Щербаковой 17 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе и представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Фигуристка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеЩербакова, Анна Станиславовна
Олимпиада-2022 в Пекине
Щербакова и Трусова провели тренировку показательных номеров на Олимпиаде
Гала-шоу пройдет 20 февраля
Читать полностью