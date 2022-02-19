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Олимпиада-2022 в Пекине

Щербакова рассказала, как на нее повлиял переход в группу Тутберидзе

В четверг россиянка стала олимпийской чемпионкой в одиночном катании

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Переход в группу Этери Тутберидзе в 2013 году повлиял на выбор Анны Щербаковой профессионально заняться фигурным катанием. Об этом спортсменка рассказала в интервью Первому каналу.

"На мой выбор профессионально заняться фигурным катанием повлиял переход в группу Этери Тутберидзе. Я благодарна первым тренерам, тренировки с ними я помню как детский период, когда все было в удовольствие. Они привили мне любовь к тренировкам и фигурному катанию. А перейдя к Этери Георгиевне, наверное, в течение первого года я уже осознала, что фигурное катание - это профессия", - отметила Щербакова.

"Я должна относиться к этому серьезно, получается или нет, я всегда должна отработать тренировку на полную. Перейдя к Этери Георгиевне, я осознала, что хочу заниматься этим дальше", - добавила олимпийская чемпионка.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании.. Щербаковой 17 лет, фигуристка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.

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Олимпиада-2022 в ПекинеЩербакова, Анна Станиславовна
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