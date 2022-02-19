Комаров: результат финала между финскими и российскими хоккеистами невозможно предсказать

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Финальный матч олимпийского турнира между сборными России и Финляндии может сложиться как угодно. Такое мнение ТАСС высказал нападающий сборной Финляндии Лео Комаров.

"Игра может сложиться как угодно. Думаю, обе команды хорошо подготовятся и там уже как получится. Смотрели игру сборной России против Швеции в полуфинале одним глазком - матч хороший, интересный, мы будем выходить и играть. Они всегда хорошо играют, нам надо подстроиться к этому", - сказал Комаров.

Финальный матч между сборными России и Финляндии пройдет 20 февраля и начнется в 07:10 мск.

Ранее ТАСС сообщал, что в тренировке сборной России перед финальным матчем приняли участие все 22 полевых игрока, включая защитника Артема Минулина и нападающего Станислава Галиева, которые не принимали участия в матче полуфинала со шведами. В занятии также приняли участие вратари Иван Федотов и Тимур Билялов.