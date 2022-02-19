Вылегжанин: российские лыжники нескоро смогут повторить результат Большунова в Пекине

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники еще долгие годы не смогут повторить результат Александра Большунова, который завоевал три золотые медали на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Максим Вылегжанин.

"Я считаю, что, конечно, [Большунова] можно считать неофициальным "королем лыж", завоевать на Олимпиаде три золотые награды - хороший результат, высокая планка, - сказал Вылегжанин. - Думаю, что несколько лет мы не сможем побить этот рекорд. Конечно, было небольшое разочарование, хотелось посмотреть марафон, но погодные условия внесли свои коррективы, были одинаковые условия, но 30 км было интересно смотреть. Было видно, что тяжело, был высокий темп, соперники понемногу отставали. На финише хотелось, конечно, повторение 2014 года, когда на пьедестале были все россияне".

"Наши молодцы, Большунов завоевал золото, это классно. [Иван] Якимушкин взял медаль, тоже здорово. Болели за [Артема] Мальцева, чтобы тоже взял медаль. Но спорт есть спорт, кому-то достаются медали, кому-то нет", - добавил Вылегжанин.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сошел с дистанции масс-старта. "Клебо боролся только за золото. Видно было, что не его темп, когда он отстал, - сказал Вылегжанин. - Я думаю, что он не видел целесообразности бежать дальше, раз не борется за медали, поэтому сошел".

На нынешней Олимпиаде Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринте, серебро в эстафете и бронзу в 10-километровой гонке с раздельным стартом.

В субботу Большунов выиграл масс-старт, изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км. Якимушкин стал вторым, Мальцев - четвертым. Ранее на Олимпиаде в Пекине Большунов победил в скиатлоне и эстафете. Неофициальным "королем лыж" называют спортсмена, который смог победить на дистанциях 30 км и 50 км в рамках одного турнира.