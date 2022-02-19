Поздняков назвал Большунова королем лыж, а Вяльбе - королевой

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является королем лыж, а президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе - королевой. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"От всей души поздравляю нас с этим замечательным выступлением, хочу сказать две вещи: [Александр] Большунов - король лыж, а [Елена] Вяльбе - королева; второе - я хочу всех поздравить, - сказал Поздняков. - Это уникальное событие - в течение полугода у нас прошли две Олимпиады, медали лыжников стали 99-й и 100-й, учитывая награды наших спортсменов на Олимпиаде в Токио и сейчас. Думаю, ребята заслужили войти в историю".

В субботу Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте, Иван Якимушкин стал серебряным призером.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего в его активе девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. На Олимпиаде в Пекине спортсмен выиграл три золотые, серебряную и бронзовую награду.

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира.