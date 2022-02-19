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Олимпиада-2022 в Пекине

Конькобежец Захаров объяснил причины падения в полуфинале мужского масс-старта

Соревнования прошли в субботу
Руслан Захаров Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Руслан Захаров
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Руслан Захаров запнулся о собственный конек, когда попытался резко сменить траекторию. Об этом он рассказал журналистам после того, как не смог квалифицироваться в финал масс-старта на Олимпиаде в Пекине в результате падения в полуфинале.

"Когда ты очень сильно хочешь, всегда так получается, похоже, - сказал Захаров. - Сам упал, запнулся о конек. Увидел ускорение нидерландского спортсмена, хотел оказаться поближе к нему и резко сменил траекторию. Сам споткнулся о собственный конек".

Спортсмен признался, что до последнего надеялся на то, что его мог задеть кто-то из соперников, что могло бы дать возможность после видеопросмотра момента получить квалификацию в финал. "Я до последнего обновлял результаты, пока мне начальник нашей команды Сергей Грязцов не позвонил и не сказал, что судьи посмотрели повтор и что я сам упал, - сказал Захаров. - За это в финал не выводят. Что произошло, то произошло. Это масс-старт, в нем бывает все, что угодно".

Захаров поздравил с победой в масс-старте бельгийца Барта Свинса и признался, что восхищается им. Конькобежец похвалил партнера по сборной Даниила Алдошкина за пятое место. "Я считаю, что это круто для олимпийского дебюта, с учетом, что это его первый масс-старт за три или четыре года. У него был шанс, и он был близок. Это говорит о том, что он всегда может участвовать в этой дисциплине и бороться за высшие награды", - отметил Захаров.

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