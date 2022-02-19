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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин и Лещенко отметили победу Большунова в лыжном марафоне песней про героев спорта

Россиянин победил в гонке в субботу
Министр спорта РФ Олег Матыцин Донат Сорокин/ТАСС
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Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин и народный артист РСФСР Лев Лещенко активно поддерживали российских лыжников, вместе наблюдая за трансляцией олимпийского масс-старта, и спели в честь Александра Большунова и его товарищей по команде песню "Герои спорта". Об этом Матыцин рассказал ТАСС.

"Мы болели сегодня за наших лыжников в фантастической команде вместе с Львом Валериановичем Лещенко, с которым всегда поем песню "Мы верим твердо в героев спорта, нам победа, как воздух, нужна", - сказал Матыцин. - Это наш гимн, и он как раз о сегодняшней гонке. Мы переживали за ребят и внимательно смотрели гонку, которая проходила в сложнейших условиях. И, может быть, тысячная доля энергии от нашей песни передалась ребятам".

"Я поздравляю всю нашу дружину, горжусь фантастической лыжной командой, Сан Саныч [Большунов] просто герой, Елена Валерьевна [Вяльбе] молодчина. Я испытываю огромную гордость и убеждение в том, что Россия - великая спортивная держава. И мы будем также уверенно идти вперед. И хочется сказать спасибо нашим китайским друзьям, которые взяли на себя ответственность и организовали эту Олимпиаду", - добавил министр спорта.

В субботу Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине, второе место занял россиянин Иван Якимушкин, третьим финишировал норвежец Симен Крюгер. Эта золотая награда стала третьей для Большунова на Олимпиаде в Пекине.

Теги
Лещенко, Лев ВалерьяновичБольшунов, Александр АлександровичМатыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
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