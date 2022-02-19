Федоров: тренерский штаб сборной России по хоккею проанализировал соперников по финалу

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России провел анализ команды Финляндии по хоккею, с которой сыграет в финале Олимпийских игр в Пекине. Об этом журналистам рассказал тренер сборной России Сергей Федоров.

"Провели анализ с тренерами после полуфинала. Все прошло в штатном режиме, - сказал Федоров. - Финны очень организованы играют в обороне, целой пятеркой, все время двигаются".

Финальный матч между сборными России и Финляндии пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.

Федоров вспомнил о том, как россияне и шведы играли друг против друга в овертайме в матче 1/2 финала. "Шведы очень хорошо контролировали шайбу. Считаю, что наши парни тоже справились с той задачей, когда сложно играть без шайбы. Они приняли определенный темп, он был достаточно высокий, у шведов были пара моментов, но мы тоже не использовали свои преимущества в этом сегменте игры", - подчеркнул он.

Тренер рассказал, почему большинство команд на Олимпиаде играло с акцентом на оборонительные действия. "Маленькая площадка требует определенных защитных действий. Я думаю, не только две сборные, которые в финале, но и другие тоже играли в похожий хоккей, особо без шайбы", - отметил Федоров.