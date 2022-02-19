Фигуристка Щербакова считает, что Тутберидзе многому ее научила

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе очень многому научила олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. Такое мнение Щербакова высказала в интервью Первому каналу.

"Я пришла в группу к Этери Георгиевне в 9 лет, на тот момент я не осознавала, что фигурное катание настолько будет связано с моей жизнью, я не видела в себе задатки, - сказала Щербакова. - Все, что я сейчас умею, - это заслуга тренеров. На протяжении восьми лет все сложные прыжки мы изучали вместе, все образы, которые я люблю передавать на льду, - идеи моих тренеров. Наверное, это заслуга того, что мы друг друга хорошо знаем и они понимают, какой образ я лучше передам на льду, это командная работа, и мы вместе добились этого результата".

"Этери Георгиевна очень часто говорит нам важные и запоминающиеся вещи, которые становятся для тебя переломными. Она может подозвать, долго поговорить и что-то объяснить. Она научила меня очень многому", - добавила олимпийская чемпионка.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, второй стала россиянка Александра Трусова, бронзовым призером - японка Каори Сакамото. Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой.

Щербаковой 17 лет, она представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Фигуристка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.