Федоров надеется, что игроки сборной России не будут сильно волноваться перед финалом Игр

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров выразил надежду, что игроки команды не будут слишком сильно волноваться перед финалом олимпийского турнира в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

"Сегодня тренировка прошла нормально. Не беспокоюсь, что ребята могут нервничать, это возможно, но я думаю, этого не произойдет", - сказал Федоров.

Финальный матч между сборными России и Финляндии состоится 20 февраля и начнется в 07:10 мск.

"Финская команда очень организована, играет, когда без шайбы, от обороны и очень четко, целой пятеркой в такой хоккей. Поэтому просто нельзя расслабляться, сбавлять темп, чтобы шайба шла вперед, желательно впереди нас", - добавил он.

Тренер добавил, что в олимпийском финале в воротах должен сыграть Иван Федотов, проведший до этого все матчи турнира.