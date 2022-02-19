Александр Большунов заявил, что не считает себя великим лыжником

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не считает себя великим лыжником. Об этом он заявил журналистам после завоевания золота в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

"Вы меня можете называть, как хотите, но я себя великим не считаю, потому что есть много спортсменов, у которых есть намного больше медалей", - сказал Большунов.

Он затруднился ответить на вопрос, считать ли его "королем лыж". Этот неофициальный титул присуждается лыжнику, который на чемпионате мира или Олимпиаде одержал победы на дистанциях 30 км и 50 км. В Пекине дистанция марафона была сокращена до 28,4 км из-за сложных погодных условий.

"Немного расстроился, потому что хотелось бежать 50 км даже в таких условиях, - сказал Большунов. - Когда побежали, погода успокоилась, был не такой сильный ветер и не так холодно. Но в принципе эту "тридцатку" можно сравнить и с "полтинником", потому что здесь и высота, и сложные условия. Результат неплохой".

Большунов также является чемпионом мира, двукратным победителем Кубка мира и многодневки "Тур де Ски". По числу наград он является самым титулованным лыжником в российской истории.