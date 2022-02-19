Панжинский: лыжник Якимушкин ответил злопыхателям серебром Олимпиады

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Иван Якимушкин ответил критикам завоеванной серебряной наградой на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в спринте Александр Панжинский.

"Замечательное начало этой Олимпиады и такое же прекрасное завершение, - сказал Панжинский. - Тот же самый основной герой - Александр Большунов, в таком же уверенном стиле он одержал победу, пускай и без отрыва. Даже сокращение дистанции не сбило Александра, а только приблизило по времени его очередную победу".

"Очень отрадно за Ивана Якимушкина, который, несмотря на трудности, неудачное выступление в гонке с раздельным стартом (Якимушкин стал 13-м - прим. ТАСС), где не сумел отобраться в эстафету, сегодня ответил всем злопыхателям очень уверенно и ярко. Он действительно сильный спортсмен, который заслуживал своего места на Олимпийских играх, смог собраться по ходу соревнований и завоевал такую высокую награду", - добавил собеседник агентства.

В субботу Большунов выиграл масс-старт, изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км, Якимушкин стал вторым. Ранее на Олимпиаде в Пекине Большунов победил в скиатлоне и эстафете. Неофициальным "королем лыж" называют спортсмена, который смог победить на дистанциях 30 км и 50 км в рамках одного турнира.

"В принципе это звание вообще неофициальное, оно просто придумано лыжниками, - сказал Панжинский. - В России чаще оно используется, думаю, в других странах реже, но Саша - действительно король и заслуживает это звание, несмотря на то, что дистанция сегодня была сокращена почти в два раза".

Панжинский назвал неожиданным сход с дистанции пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо. "Не ожидал от Йоханнеса, потому что даже если гонка у него не идет, он никогда не сходит, - отметил Панжинский. - Думаю, были веские причины, очень холодно сегодня, он не видел смысла рисковать здоровьем и доезжать еще полчаса или 40 минут без шансов на медаль".