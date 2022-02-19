Конькобежка Голубева заявила о невезении в масс-старте на Олимпиаде

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Елизавета Голубева контролировала ход гонки в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, однако везение ей не сопутствовало. Об этом Голубева рассказала журналистам.

"На самом деле бежала классно, все контролировала, но не повезло. В масс-старте очень сильно нужно везение, - сказала Голубева. - Первый раз под меня упали, второй раз мы коньками сцепились. Да, возможно, это наша ошибка, но не везет".

Голубева была допущена до участия в финале масс-старта после пересмотра результатов полуфинальной гонки, в которой она упала от толчка со стороны соперницы. В финале россиянка упала на 15-м круге и заняла 15-е место.

Спортсменка призналась, что в финале чувствовала в себе силы "рвануть на последних метрах", однако случилось падение.

Также Голубева не сомневалась, что ее допустят в финал. "Я знала, что меня выведут, потому что там очевидно было, что я не виновата, за это выводят в финал. У нас компетентные судьи. Главное - самому прийти и заявить о проблеме, чтобы они обратили внимание", - пояснила она.