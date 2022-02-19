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Олимпиада-2022 в Пекине

Большунов заявил о готовности стать знаменосцем российской команды на закрытии Олимпиады

В Пекине россиянин завоевал три золотые медали
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов готов стать знаменосцем национальной команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

"Посмотрим, ждать осталось недолго. Если скажут - понесу, я за", - сказал он.

В субботу Большунов завоевал золотую медаль Олимпиады в масс-старте, ранее в Пекине он победил в скиатлоне и эстафете.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего в его активе девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Церемония закрытия Олимпийских игр состоится 20 февраля.

Теги
Большунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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