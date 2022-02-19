Бородавко отметил работу сервисменов сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Работа сервис-службы сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине не вызывает никаких нареканий. Такое мнение журналистам высказал тренер сборной Юрий Бородавко.

"На Олимпийских играх к нашему сервису нет ни одной претензии. На каждой гонке лыжи работали великолепно. Можно сказать огромное спасибо [сотрудникам сервис-службы], что не дали ни одной возможности усомниться. Лыжи были превосходные", - сказал Бородавко.

В субботу лыжники должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км, а ее старт перенесен на более позднее время. Олимпийским чемпионом стал российский лыжник Александр Большунов, серебро - у его соотечественника Ивана Якимушкина, бронза - у норвежца Симена Крюгера. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо сошел с дистанции на третьем круге.