Бородавко: лыжник Якимушкин набрал хорошую форму по ходу Олимпиады в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Иван Якимушкин, завоевавший в субботу серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине в масс-старте, набрал хорошую форму по ходу Игр, что позволило ему стать призером. Такое мнение журналистам высказал тренер российской сборной Юрий Бородавко.

"По ходу Олимпийских игр он [Якимушкин] набирал форму и показал сегодня прекрасную гонку", - отметил Бородавко.

По его словам, тренерский штаб старался вывести спортсменов на пик формы к Олимпиаде. Высокие результаты, которые показали российские лыжники, - это следствие многолетней подготовки и хорошего психологического состояния, с которым они выходили на старты и завоевывали медали, добавил тренер. "У нас не было каких-то планов [по числу медалей], мы хотели сработать на все то, на что готовы. Оказалось, что готовы на очень высокие места, показали великолепный результат", - сказал Бородавко.

Сам Якимушкин отметил на пресс-конференции, что считает правильным решение о сокращении дистанции с 50 до 28,4 км из-за сильного мороза и ветра. При этом он сказал, что не сомневается, что Большунов победил бы на любой дистанции.