Владимир Воробьев: российским хоккеистам по силам выиграть олимпийский турнир

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею способна выиграть у команды Финляндии в финале Олимпиады в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России Владимир Воробьев.

"Финнов и до турнира называли фаворитами, мы знаем, что это очень сбалансированная команда, - сказал Варобьев. - В принципе, все звенья очень неплохие, знаем вратаря по выступлению в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), вообще много игроков из КХЛ. Многих мы знаем, играть с ними можно, будем стараться завтра победить".

"Я думаю, что тренерский штаб не будет ничего менять, будет тот же состав, который выиграл в полуфинале. Тренерский штаб все расскажет по сопернику, ребята будут выполнять тот план, который будет поставлен. Мы, конечно, всей страной будем болеть и верить, самое главное, чтобы вера болельщиков перенеслась хоккеистам, все нашей команде по силам", - добавил Воробьев.

Финальный матч состоится в воскресенье и начнется в 07:10 мск.

В пятницу россияне обыграли шведов в серии буллитов в полуфинале Олимпиады (2:1), финны в этот же день оказались сильнее словаков (2:0). "Я думаю, что ребята вышли в финал, немного порадовались, было время у нас восстановиться [после долгого матча со шведами], - отметил Воробьев. - Ребята долго работали до этого на сборах, физика заложена очень хорошо, не вижу никаких проблем. На такие матчи никого настраивать не нужно, все понимают, что это финал Олимпиады, мы с нетерпением ждем матча, как и болельщики, будем болеть за нашу команду. Ребята восстановятся, тренерский штаб разберет соперника, выйдут завтра и постараются порадовать нас, болельщиков, своей игрой".