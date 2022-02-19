Путин отметил личный вклад Большунова в медальную "копилку" сборной на Олимпиаде

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Большунова с победой в лыжном масс-старте на Олимпиаде в Пекине, отметив его вклад в общее число медалей сборной. Телеграмма главы государства опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота. Отличная подготовка, характер и воля, точный расчет сил помогли вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в медальную "копилку" нашей сборной", - отметил президент. Путин также пожелал Большунову новых успехов и "всего самого доброго".

Ранее в субботу Большунов завоевал свое третье золото, а в общей сложности у него уже пять медалей. До этого спортсмен выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

По данным источника ТАСС, российский лыжник будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр в Пекине.