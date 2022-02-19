Адвокаты просят наградить фигуристов из США по итогам командного турнира до конца Игр

ТАСС, 19 февраля. Адвокаты американских фигуристов, завоевавших серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, направили запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием провести церемонию награждения до окончания Игр. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

В письме, опубликованном AP, адвокаты спортсменов сообщают, что планируют обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для получения решения до церемонии закрытия, которая пройдет в воскресенье. Представители фигуристов отметили, что спортсмены добиваются своего законного права, а решение МОК перенести церемонию на неопределенный срок является нарушением Олимпийской хартии.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. В МОК сообщили, что церемония награждения не будет проведена до окончания Олимпиады. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.