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Олимпиада-2022 в Пекине

CAS должен вынести решение о награждении призеров командного турнира фигуристов 19 февраля

Ранее американские фигуристы подали апелляцию на решение МОК не проводить церемонию награждения победителей и призеров командных соревнований
Сборные США, России и Японии по фигурному катанию Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сборные США, России и Японии по фигурному катанию
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести вердикт по рассмотрению апелляции от фигуристов сборной США на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей и призеров командного турнира вечером 19 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Есть подтверждение, что американские фигуристы Эван Бейтс, Карен Чен, Натан Чен, Мэдисон Чок, Закари Донохью, Брэндон Фрезье, Мэдисон Хаббелл, Алекса Книрим и Винсент Чжоу подали апелляцию в выездную панель CAS против МОК. Американская федерация фигурного катания не является стороной процесса. Спортсмены добиваются решения панели CAS о том, чтобы МОК вручил им серебряные медали на церемонии награждения, которая состоится до закрытия Олимпийских игр", - сообщили в пресс-службе.

"Слушания уже проходят, и есть представление, что решение будет вынесено поздним вечером в субботу 19 февраля по местному времени", - также говорится в сообщении.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. В МОК сообщили, что церемония награждения не будет проведена до окончания Олимпиады. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

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