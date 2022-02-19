Третьяк: российским хоккеистам нужно избегать удалений в матче с финнами

ПЕКИН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистам сборной России нужно сыграть дисциплинировано в финале Олимпийских игр против команды Финляндии, поскольку соперник хорошо реализует большинство. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Много голов не будет, все будет зависеть от дисциплины и игры вратаря. Нам нельзя удаляться, потому что финны в большинстве очень хорошо играют, - сказал Третьяк. - Будет такая же игра, как со шведами - все в одну шайбу. Нельзя ошибаться в обороне, будет вязкая игра".

"Финны играют от обороны со всеми, на контратаках, знают, что мы обязательно полезем на ворота", - добавил Третьяк.

Матч между сборными России и Финляндии пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.