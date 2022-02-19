Поздняков подтвердил, что Большунов выбран знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов выбран знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине после консультаций с тренерами и спортсменами. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации ОКР.

"После консультаций со всеми тренерами, со всеми спортсменами я хочу от лица всей нашей олимпийской делегации сообщить, что Александр Большунов - наш знаменосец на церемонии закрытия Олимпиады", - сказал Поздняков.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Большунов будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине.

На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также россиянин в Пекине завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля на Национальном стадионе.