Вяльбе гордится тем, что Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе гордится тем, что трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов будет знаменосцем сборной на церемонии закрытия Игр в Пекине. Об этом Вяльбе заявила ТАСС.

"Мне кажется, все логично. Все заслуженно, трехкратный олимпийский чемпион на этой Олимпиаде. Я горда за него", - сказала Вяльбе.

На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также россиянин в Пекине завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля на Национальном стадионе.