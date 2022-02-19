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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе гордится тем, что Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады

Церемония закрытия Игр в Пекине пройдет 20 февраля на Национальном стадионе
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе гордится тем, что трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов будет знаменосцем сборной на церемонии закрытия Игр в Пекине. Об этом Вяльбе заявила ТАСС.

"Мне кажется, все логично. Все заслуженно, трехкратный олимпийский чемпион на этой Олимпиаде. Я горда за него", - сказала Вяльбе.

На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также россиянин в Пекине завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля на Национальном стадионе.

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Большунов, Александр АлександровичВяльбе, Елена ВалерьевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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