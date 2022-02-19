Сборная России обновила национальный рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная России на Играх в Пекине установила национальный рекорд по количеству завоеванных медалей на одной зимней Олимпиаде.
В субботу российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призерами.
На Играх в Пекине сборная России завоевала 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых), ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 30 медалей на Играх в Сочи (11-9-10). Лучшим достижением сборной СССР были 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).
На Играх в Пекине россияне завоевали 11 медалей в лыжных гонках (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые), шесть медалей в фигурном катании (2-3-1), четыре - в биатлоне (0-1-3), три - во фристайле (0-0-3), по две в шорт-треке и конькобежном спорте (обе дисциплины: 0-1-1), одно серебро в прыжках с трамплина и по одной бронзовой медали в санном спорте и сноуборде.
На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году норвежцы завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград, став рекордсменами по общему количеству медалей за одни зимние Игры (39).
Сборная России гарантировала себе медали на Играх в Пекине в хоккее, в воскресенье россияне встретятся с финнами в финале олимпийского турнира. Встреча начнется в 7:10 мск. Также 20 февраля россияне будут претендовать на медали в бобслее в четверках у мужчин, в лыжном марафоне у женщин и в горнолыжном спорте в соревновании смешанных команд в параллельном слаломе.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|15
|8
|12
|35
|2
|Германия
|10
|7
|5
|22
|3
|Китай
|9
|4
|2
|15
|4
|США
|8
|9
|6
|23
|5
|Нидерланды
|8
|5
|4
|17
|5
|Швеция
|8
|5
|4
|17
|7
|Швейцария
|7
|2
|5
|14
|8
|Россия
|6
|11
|14
|31
|9
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|10
|Франция
|5
|7
|2
|14
|11
|Канада
|4
|8
|13
|25
|12
|Япония
|3
|5
|9
|17
|13
|Италия
|2
|7
|8
|18
|14
|Южная Корея
|2
|5
|2
|9
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Новая Зеландия
|2
|1
|0
|3
|17
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|18
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|22
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|23
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|24
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Украина
|0
|1
|0
|1
|26
|Польша
|0
|0
|1
|1
|26
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|26
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|26
|Великобритания
|0
|0
|1
|1