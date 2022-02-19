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Олимпиада-2022 в Пекине
Обновлено 

Сборная России обновила национальный рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде

На Играх в Пекине россияне завоевали 31 медаль
Сборная России по лыжным гонкам Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сборная России по лыжным гонкам
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная России на Играх в Пекине установила национальный рекорд по количеству завоеванных медалей на одной зимней Олимпиаде.

В субботу российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призерами. 

На Играх в Пекине сборная России завоевала 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых), ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 30 медалей на Играх в Сочи (11-9-10). Лучшим достижением сборной СССР были 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9).

На Играх в Пекине россияне завоевали 11 медалей в лыжных гонках (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые), шесть медалей в фигурном катании (2-3-1), четыре - в биатлоне (0-1-3), три - во фристайле (0-0-3), по две в шорт-треке и конькобежном спорте (обе дисциплины: 0-1-1), одно серебро в прыжках с трамплина и по одной бронзовой медали в санном спорте и сноуборде.

На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году норвежцы завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград, став рекордсменами по общему количеству медалей за одни зимние Игры (39).

Сборная России гарантировала себе медали на Играх в Пекине в хоккее, в воскресенье россияне встретятся с финнами в финале олимпийского турнира. Встреча начнется в 7:10 мск. Также 20 февраля россияне будут претендовать на медали в бобслее в четверках у мужчин, в лыжном марафоне у женщин и в горнолыжном спорте в соревновании смешанных команд в параллельном слаломе.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия1581235
2Германия107522
3Китай94215
4США89623
5Нидерланды85417
5Швеция85417
7Швейцария72514
8Россия6111431
9Австрия67417
10Франция57214
11Канада481325
12Япония35917
13Италия27818
14Южная Корея2529
15Словения2327
16Новая Зеландия2103
17Финляндия1236
18Австралия1214
19Венгрия1023
20Бельгия1012
20Чехия1012
22Словакия1001
23Белоруссия0202
24Испания0101
24Украина0101
26Польша0011
26Латвия0011
26Эстония0011
26Великобритания0011

 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Чайковская: российские фигуристы гениально откатались в соревнованиях пар на Олимпиаде
В субботу Тарасова и Морозов завоевали серебряные медали, Мишина и Галлямов стали бронзовыми призерами
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