Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро Олимпиады в соревнованиях спортивных пар

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях спортивных пар.

Тарасова и Морозов набрали 239,25 (84,25 + 155,00) балла по сумме двух программ. Первое место заняли китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировой рекорд по общей сумме баллов - 239,88 (84,41 + 155,47) балла. Тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 237,71 (82,76 + 154,95) балла.