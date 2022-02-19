Золотов: феноменальный талант и трудолюбие привели Большунова к высоким результатам

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что лыжник Александр Большунов пришел к высоким спортивным результатам благодаря феноменальному таланту и трудолюбию. В субботу Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.

"Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов подчеркнул, что феноменальный талант капитана Александра Большунова, помноженный на его огромное трудолюбие и целеустремленность, привели к высоким спортивным результатам. Глава ведомства отметил, что эта победа в очередной раз доказала способность наших лыжников конкурировать с опытными соперниками и завоевывать олимпийские награды в напряженной борьбе", - процитировали слова Золотова в пресс-службе Росгвардии.

Инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии РФ капитан Александр Большунов на Олимпийских играх в Пекине выиграл три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также россиянин в Пекине завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля на Национальном стадионе. Большунов будет знаменосцем российской команды.