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Олимпиада-2022 в Пекине

Авербух: серебро Олимпиады фигуристов Тарасовой и Морозова имеет золотой отлив

Соревнования спортивных пар завершились в субботу

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Серебряная награда Олимпиады в Пекине российских фигуристов, выступающих в соревнованиях спортивных пар, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова имеет золотой блеск. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

"Мы ждали от Жени и Вовы этого чистого проката весь сезон, хочется сказать им браво, я стоя аплодировал у экрана. Конечно, большую работу проделали и Максим Траньков, ему мои поздравления, Алексей Тихонов и, конечно, поздравления Этери Георгиевне Тутберидзе. Здорово, они проиграли достойнейшим, китайский дуэт действительно фантастически откатал свою произвольную программу", - сказал Авербух.

"Да, китайцы совершили небольшую ошибку на тройном прыжке. Но компенсировали это другими более сложными элементами в виде четверного подкрута, фантастического тодеса и уверенно исполненными выбросами. Олимпиада в Китае, мы все понимаем, медаль Тарасовой и Морозова абсолютно с золотым блеском", - добавил собеседник агентства.

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун в субботу завоевали золото домашней Олимпиады, установив мировой рекорд по общей сумме баллов у пар (239,88). Тарасова и Морозов стали серебряными призерами Игр в Пекине (239,25). Тройку лучших замкнули Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71). На четвертом месте расположилась еще одна российская пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,50).

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Авербух, Илья ИзяславичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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