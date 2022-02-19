Фигуристы Бойкова и Козловский раскритиковали судейство на Олимпиаде

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский считают, что судьи на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине "позорно недодали" им баллов в произвольной программе. Об этом после проката журналистам заявил Козловский.

"Мы такие баллы набирали три года назад, когда вышли из юниоров. Позорно недодали", - сказал Козловский.

"Прокаты наши здесь были достойными, - отметила Бойкова. - На табло то, что на табло".

Бойкова и Козловский в соревновании спортивных пар стали четвертыми.

В субботу российские фигуристы Евгений Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место. Золотые медали завоевали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.