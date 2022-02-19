Фрейзер: награждение по итогам командного турнира стало бы признанием работы фигуристов

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Проведение церемонии награждения по итогам командного турнира фигуристов стало бы признанием серьезной работы спортсменов. Такое мнение высказал журналистам американский фигурист Брэндон Фрейзер.

"Могу сказать за команду США. Мы хотим, чтобы медальная церемония состоялась, и мы получили бы эти медали. Это признание серьезной работы, которую каждый проделал. Это было бы последним кусочком пазла в нашей олимпийской мечте", - отметил спортсмен.

"Почему нас наказывают за то, чего мы не делали? У женщин-одиночниц церемония состоялась", - в свою очередь задалась вопросом фигуристка Книрим.

Фрейзер и выступающая с ним в паре фигуристка Алекса Книрим стали серебряными призерами Олимпиады в Пекине в командном турнире, в личных соревнованиях они заняли шестое место.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. В МОК сообщили, что церемония награждения не будет проведена до окончания Олимпиады. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.