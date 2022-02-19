Винер-Усманова: гимнастки Аверины переболели коронавирусом перед Гран-при Москвы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россиянки Дина и Арина Аверины, а также Лала Крамаренко переболели коронавирусом перед домашним этапом серии Гран-при по художественной гимнастике. Об этом журналистам рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

"То, что сегодня произошло, - это просто чудо. Они буквально с разницей в один день встали после тяжелой болезни, коронавируса, получили отрицательный тест и тут же стали тренироваться. Были проблемы со здоровьем, у кого давление, у кого спина, но они встали и выступали очень здорово. Зрители увидели программу, это просто чудо", - сказала Винер-Усманова.

В субботу Дина Аверина победила в личном многоборье, по итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) набрав 138,85 балла. Второй стала Крамаренко, которая набрала 138,45 балла, третье место заняла Арина Аверина (133,85 балла).

Дине Авериной 23 года, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а также 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

Московский этап серии Гран-при является первым рейтинговым турниром в художественной гимнастике. Этап завершится 20 февраля финалами в отдельных видах упражнений.