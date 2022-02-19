{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Козловский: китайская спортивная пара внесла весомый вклад в развитие фигурного катания

В субботу Суй Вэньцзин и Хань Цун стали олимпийскими чемпионами в соревновании спортивных пар

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун своими последними выступлениями среди спортивных пар внесли колоссальный вклад в развитие фигурного катания. Такое мнение журналистам высказал Дмитрий Козловский.

"Точно могу сказать, что сегодня Тарасова и Морозов проехали свою программу чище. Да, китайцы сделали четверной подкрут, но они проехали программу без прыжка. В любом случае могу сказать - китайская пара внесла колоссальный вклад в развитие парного катания в целом: они очень сильные атлеты, они прошли через травмы, у меня вызывают глубокое уважение все спортсмены, которые преодолевают серьезные преграды", - сказал Козловский.

"Они достойны этой победы. Мое самое глубокое уважение Тарасовой и Морозову. Они в течение четырех последних лет не катались на уровне первых мест", - добавил он.

Суй Вэньцзин и Хань Цун стали олимпийскими чемпионами, установив мировой рекорд по общей сумме баллов. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Бойкова и Козловский стали четвертыми.

Козловский также высказался о судействе по отношению к его паре с Бойковой. "Я был в шоке, когда увидел вчера на третьем уровне нашу сложную поддержку. Мы ее пять лет делали, и она всегда была на четвертом. Почему они решили, что на Олимпиаде можно судить по-другому, я не знаю", - отметил он.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Фигуристы Тарасова и Морозов отметили вклад Тутберидзе в завоевание олимпийского серебра
В субботу россияне стали вторыми в соревновании спортивных пар
Фигуристы Тарасова и Морозов отметили вклад Тутберидзе в завоевание олимпийского серебра
Читать полностью