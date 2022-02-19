Бобслеистка Сергеева считает, что для более высоких результатов ей не хватает поддержки

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева, занявшая вместе с Юлией Беломестных девятое место на олимпийском турнире женских экипажей бобов-двоек, считает, что для достижения более высоких результатов требуется другой подход к работе со стороны персонала сборной. Об этом Сергеева сообщила ТАСС.

"Я все равно оцениваю наше выступление на отлично с учетом того эмоционального фона, в котором мы находились, - сказала Сергеева. - Когда нет никакой поддержки, а при первой же оплошности тебя пытаются списать. Но чтобы результаты были лучше, надо работать по-другому, наверное. Даже если бы все четыре заезда мы проехали бы здесь без ошибок, то все равно боролись бы максимум за шестое место".

"Посмотрите на немок. Я бы все понимала, если бы у них были гладкие проезды. Но их техника позволяет нивелировать такие грубые ошибки, которые нас точно бы остановили", - продолжила спортсменка.

Первое место по итогам соревнований занял германский экипаж бобслеисток Лауры Нольте и Деборы Леви, второй результат показала команда еще одной немки Мариамы Яманки, на третьем месте расположился американский экипаж Эланы Майерс-Тейлор.

"Если разбирать детально, то к этому бобу я привыкла только во втором заезде. Третий тоже поначалу давался неплохо, я подправила ошибки на верхнем участке трассы, где ранее ехала с огрехами. Но, к сожалению, дернулась на девятом вираже и допустила грубую ошибку, которая нам очень много стоила на финише", - сказала Сергеева, принявшая решение сменить инвентарь за день до соревнований.

"Что касается будущего, то я не строю планы на следующую Олимпиаду, все-таки возраст уже, и до Игр долгих четыре года. Не загадываю, словом. Посмотрим, как будет дальше", - заключила собеседница ТАСС.