Фигурист Козловский назвал психологически некомфортным выступление на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Выступать на Олимпиаде в Пекине было психологически непросто из-за ситуации с противоковидными ограничениями. Такое мнение журналистам высказал российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в соревнованиях спортивных пар.

"Мы здесь уже так долго. Если говорить честно, искренне, состояние крайне тяжелого психологически турнира. Это обуславливается не только общим антуражем, но и такими факторами, как зрители, поддержка, эмоции", - сказал Козловский.

Фигурист сравнил поддержку на чемпионате России и на Олимпиаде. "После чемпионата России я по-настоящему отходил, это было круто, это было мощно", - отметил Козловский.

В связи с антиковидными мерами на олимпийские арены в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу разрешено пускать только местных жителей.

В субботу российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место на Олимпиаде. Золотые медали завоевали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, тройку лучших замкнула еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Четвертыми стали Александра Бойкова и Козловский.