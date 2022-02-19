Фигуристы Мишина и Галлямов планируют выступить на чемпионате мира в марте

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов планируют выступить на чемпионате мира. Об этом они сообщили журналистам.

"На данный момент у нас в планах отдохнуть и восстановиться, - сказал Галлямов. - Сезон еще не заканчивается. Главное сейчас добраться обратно домой без приключений, к семье, близким. Чемпионат мира в планах у нас, однозначно. Мы еще молоды, можете не волноваться [про карьеру]. Никто не отменяет того, что здоровье нужно беречь".

В воскресенье Мишина и Галлямов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится во французском Монпелье с 21 по 27 марта.